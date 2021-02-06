В Уфе суд арестовал на два месяца замначальника районного отдела полиции

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Накануне Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения замначальника Уфимского районного отдела полиции Андрею Теплову. Высокопоставленного офицера подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следкома. Ближайший месяц и 29 суток он проведет в СИЗО.

По версии следователей, Теплов попал в поле зрения сотрудников ФСБ, когда некий 58-летний мужчина предложил ему взятку в обмен на закрытие уголовного дела в отношении знакомого ему бизнесмена. Замначальника Уфимского районного отдела полиции потребовал 12,5 млн рублей, а мужчина согласился. При попытке передать деньги Андрея Теплова задержали сотрудники правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.