Вандала за разгром остановки в Башкирии будут судить по уголовной статье

фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Молодого человека, который разрушил новую остановку в башкирском городе Нефтекамске, будут судить по уголовной статье. На 21-летнего жителя Краснокамского района завели дело о вандализме. Об этом сообщило республиканское МВД.

Напомним, инцидент произошел в январе текущего года. Пьяный парень зашел в новый остановочный павильон на улице Ленина, где без всяких причин начал все громить. Он повредил кондиционер, раздвижные автоматические двери, лампы и систему подогрева сидений. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, благодаря которой сотрудники полиции смогли оперативно найти хулигана.

Ущерб от действий вандала оценен в 63 тысячи рублей. Нарушителя по уголовной статье грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.