Антимонополисты нашли нарушения в закупках томографов для башкирских больниц

фото: Минздрав Башкирии

Федеральная антимонопольная служба Башкирии обнаружила признаки нарушения закона о контрактной системе в аукционах на закупку томографов, которые провел минздрав республики. Деньги на приобретение приборов для больниц были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На всех торгах выиграла одна и та же фирма – ООО «Медтехника».

– Комиссией […] установлено, что заказчиком неправомерно сокращены сроки подачи заявок участниками закупок, – пояснили в ФАС. – Закупки объявлены в последних числах декабря, а прием заявок приходился на новогодние каникулы и закончился 11 января в 09:00. При таких обстоятельствах заказчик заведомо ограничил количество участников закупок. Как следствие, все контракты «достались» ООО «Медтехника».

В антимонопольной службе заявили, что эти действия нарушили закон о контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения.