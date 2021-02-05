В январе за нарушение антиковидных правил башкирские суды привлекли к ответственности более 4 тысяч человек

Суды отчитались о работе по делам, связанным с антиковидным режимом

Районные суды Башкирии в период с 11 по 28 января текущего года рассмотрели 4 383 административных дел, связанных с нарушениями антиковидного режима. Жителей привлекали к ответственности по двум статьям КоАПа: 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

– К административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1, привлечено 3 975 граждан: 2983 лицам назначено наказание в виде предупреждения, 992 жителям назначен административный штраф, – передали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По статье 6.3 суды рассмотрели 62 дела: по 54 назначен штраф, по одному – предупреждение.