В башкирском городе без вести пропал подросток в красной куртке

фото: "Отклик"

В башкирском городе Салавате без вести пропал 17-летний Александр З.. Об этом сообщил поисковый отряд «Отклик», волонтеры которого уже начали искать подростка.

4 февраля юноша вышел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор он не дает о себе знать.

Приметы пропавшего: рост – 180 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи Александр был одет в красную куртку, темно-зеленые брюки белые кроссовки.

Всех, кто знает о местоположении подростка или встретил его на улице, просят обратиться по телефону 8-987-10-60-601 («Отклик») или 02.