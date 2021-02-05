Хабиров договорился с авиакомпанией о возобновлении полетов из Уфы в Вену

Хабиров с коллегами на встрече с представителями авиакомпании

Глава Башкирии Радий Хабиров договорился с руководителем авиакомпании «Utair» о возобновлении полетов из Уфы в Вену. Правда, регулярный рейс будет выполняться только после того, как Австрия откроет «свои воздушные ворота». Об этом Хабиров сообщил в своих соцсетях 5 февраля.

– Это был очень популярный рейс, особенно среди молодёжи – 3,5 часа, и ты уже гуляешь по улицам Европы. Это первая ласточка. В перспективе - планируем открытие новых прямых рейсов ещё в целый ряд зарубежных аэропортов, – написал руководитель региона.

Он отметил, что сейчас прорабатывается расширение полетной программы по России. Обсуждаются «востребованные направления» – в какие именно города, Хабиров умолчал. Глава Башкирии также отметил, что 56% авиарейсов из Уфы выполняются в обход Москвы.