Из-за несанкционированных митингов в Уфе 10 человек были арестованы, еще 8 получили штрафы

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Кировский районный суд Уфы по итогам проведения двух несанкционированных митингов 23 и 31 января привлек к ответственности 18 человек. Десятерых арестовали на срок от 3 до 10 суток, восемь граждан получили штрафы в размере от 1 до 30 тысяч.

– [В суд] поступило 25 материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия […] и неповиновении законному требованию сотрудников полиции, – пояснили в Кировском райсуде.

Там также отметили, что одно дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, два возвращено в органы МВД и четыре назначены к рассмотрению.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала о том, сколько человек насчитали полицейские во время несанкционированных митингов – 23 и 31 января.