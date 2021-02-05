Семью замминистра выселят из незаконно полученной 4-комнатной квартиры в центре Уфы

По требованию прокуратуры мэрия Уфы обратилась в суд с требованием вернуть квартиру

Из незаконно полученной четырехкомнатной квартиры в Уфе выселят семью замминистра лесного хозяйства Башкирии. Прокуратура обратилась в администрацию города с требованием подать соответствующий иск, который впоследствии был удовлетворен Ленинским районным судом.

Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для такого решения стали результаты прокурорской проверки. В 2011 году семье чиновника по договору мены дали 4-комнатную квартиру по улице Гоголя. Взамен супруга госслужащего должна была до ноября 2012 года передать в муниципалитет свою «однушку» и доплатить более 7,2 млн рублей.

Женщина нарушила договор и в 2014 году продала однокомнатную квартиру. Семья чиновника продолжала на протяжении 9 лет спокойно пользоваться спорным жильем.