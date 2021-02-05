Хабиров предложил назвать в Уфе улицу в честь писателя и журналиста Сергея Довлатова

Памятник Довлатову в Петербурге Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Башкирии Радий Хабиров издал распоряжение о праздновании в 2021 году 80-летия со дня рождения писателя и журналиста Сергея Довлатова. Среди прочих мероприятий по случаю этой даты Горсовету Уфы предложено «рассмотреть вопрос» о присвоении имени публициста одной из новых улиц города.

Хабиров в связи с 80-летием Довлатова раздал профильным министерствам и ведомствам ряд поручений, среди которых:

– разработка плана культурно-образовательных мероприятий «в целях популяризации творчества» писателя;

– организация в библиотеках «Выставок о Довлатове и его времени»;

– проведение конкурса начинающих писателей и журналистов;

– показ в кинотеатре «Родина» художественных и документальных фильмов о творчестве Довлатова;

– перевод повести писателя «Ремесло» на башкирский язык.