Проспект Салавата Юлаева в Уфе будут перекрывать каждую ночь до конца февраля

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В Уфе участок проспекта Салавата Юлаева над реконструируемым путепроводом по Заки Валиди будут перекрывать каждую ночь до 28 февраля. Это связано со строительством фундаментов для обновленного моста, сообщила пресс-служба городской администрации.

– Ограничение будет действовать 6 февраля с 00:00 до 06:00, а в последующие дни – с 7 по 28 февраля – с 00:00 до 05:00, – пояснили в мэрии.

На въезд в город перекрытый участок проспекта можно объехать по подъему на улицу Сочинскую, а на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее на Бельский мост.