«Обмотана в одеяло и связана скотчем»: на дне колодца в Башкирии нашли тело пропавшей женщины

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Поиски 53-летней жительницы Стерлитамака Любови Скачковой завершились трагедией. Полгода женщину разыскивали волонтеры, друзья и знакомые разводили руками – мол, может, уехала на курорт. Семьи у женщины не было, все свободное время она посвящала себе, поэтому, когда Любовь пропала, никто не придал этому особого значения.

Трагическая развязка произошла спустя полгода, когда в полузаброшенном СНТ под Стерлитамаком нашли тело пропавшей женщины, завернутое в одеяло и перемотанное скотчем. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», на останки убитой указал ее 40-летний знакомый, которого ранее следователи задержали, подозревая его к причастности к безвестному исчезновению Любови Скачковой. Выходец из средней Азии не стал отрицать свою вину и привел сыщиков к колодцу, где и спрятал тело.

Что именно стало поводом для жестокой расправы и что стало причиной смерти пропавшей женщины, сейчас выясняют следователи. Тело подверглось значительным изменениям после долгого нахождения в колодце, поэтому назначены все необходимые экспертизы, которые прольют свет на обстоятельства преступления. Сам подозреваемый задержан и сейчас дает признательные показания.