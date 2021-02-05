В Башкирии закрыт сбор средств для мальчика, который нечаянно выпил марганцовку

Мама мальчика Диана сообщила, что теперь семья ждет открытия границы, чтобы полететь на лечение.

В Башкирии прекратили сбор средств на лечение годовалого Арслана Янышева, который случайно выпил марганцовку и получил мощнейший ожог.

Как ранее сообщала «КП-Уфа», на лечение в Израиле требовалась свыше 7 миллионов рублей. Родители бросили все силы на сбор средств и сегодня 5 февраля сообщили важную новость – сбор средств закрыт. Неравнодушные собрали денег малышу, и теперь ему можно будет сделать операцию, после которой он сможет полноценно дышать.

- Слезы на глазах. И, впервые за долгий промежуток времени, это слезы счастья. Тот самый момент, когда на языке миллион слов, когда хочется кричать всему миру о самом настоящем чуде и, одновременно, сказать ничего не можешь. Наши люди. Наши невероятные люди. Вы все такие разные, но объединило вас одно - желание помочь Арслану. Вы подарили нам частичку себя. Вселили в нас своими поступками веру и надежду, когда, казалось бы, силы были уже на исходе. Вы протянули руку помощи. Вы не закрыли глаза, не прошли мимо. Это благодаря вам, мы узнали, что такое единство и мощь добра, - пишут родители мальчика.

Мы связались с мамой мальчика Дианой, которая сообщила, что теперь семья ждет открытия границы, чтобы полететь на лечение.