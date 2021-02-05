Под Уфой закрыли пансионат для пожилых людей из-за угрозы их жизни

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В уфимском селе Зубово из-за несоблюдения требований пожароопасности закрыли частный пансионат для пожилых людей «Надежные руки». Об этом сообщила пресс-служба региональной ФСПП.

– Учреждение, оказывающее на коммерческой основе услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, не прошло проверку надзорных органов в части соблюдения требований пожарной безопасности, – пояснили в службе судебных приставов.

После инспекции прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении деятельности пансионата и полном запрете использования здания под социальные услуги. С учетом того, что выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью пенсионеров, требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Дом престарелых был закрыт. Семерых постояльцев передали родственникам, а остальных определили в другие соцучреждения.