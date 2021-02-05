Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 25 тысяч

Более 5,8 тысячи человек в Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано уже 25 073 случаев коронавируса. Прирост заболевших за минувшие сутки составил 164 человека, сообщил 5 февраля региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 тем временем приближается к двумстам. Жертвами инфекции в регионе стали 196 жителей.

Всего с учета по выздоровлению было снято 19 062 человека, 158 из них – за последние 24 часа.

Активными носителями инфекции сейчас являются 5815 человек: 343 лежат в больницах, 5 472 лечатся дома из-за легкой формы ковида.