Хабиров обновил указ об этике и запретил чиновникам высказываться об органах власти в соцсетях

Хабиров внес изменения в регламент поведения чиновников Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил региональный указ о кодексе этики госслужащих. В документ, датированный еще 2011 годом, было внесено несколько изменений. Одно из самых заметных – регламент поведения чиновников в соцсетях.

Согласно новой редакции кодекса, госслужащие обязаны представлять ссылки на свои страницы в социальных сетях, на которых они «размещают общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

В интернете чиновники «должны воздержаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов власти и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе […] указывающей на их должностной статус, а также способной нанести ущерб их личной репутации или авторитету госоргана».

В новом кодексе также прописана обязанность чиновников отчитываться о доходах и тратах семьи, запрет на получение вознаграждений и подарков от физических или юридических лиц. Все, что госслужащий получит в дар на официальных мероприятиях, признается «собственностью республики и передается в соответствующий госорган».

В указе появились и новые требования к внешнему виду чиновников. Их облик «должен способствовать уважению граждан к государственным органам» и «соответствовать […] деловому стилю». На служебных мероприятиях госслужащие «вправе носить» одежду, «содержащие элементы национальных костюмов» народов, проживающих в Башкирии.