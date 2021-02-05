В Уфе иностранца посадили на 4,5 года за взятку сотруднику ФСБ

фото: СК РБ

В Уфе 50-летнего предпринимателя из Китайской народной республики посадили на 4 года и 6 месяцев колонии общего режима за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Напомним детали дела. В конце мая – начале июня 2020 года иностранец, будучи гендиром коммерческой фирмы, предложил силовику взятку в размере 2 млн рублей. Взамен он просил вернуть личный мобильный телефон и электронные гаджеты, которые ФСБ изъяла в его компании, а также прекратить в отношении него проверки «по факту возможных неправомерных действий при осуществлении коммерческой деятельности».

– С целью сокрытия незаконного возврата, подсудимый специально приобрел мобильный телефон аналогичной модели, на который планировал заменить изъятый, – передали в СК. – Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении.

Силовое ведомство задержало взяткодателя с поличным – когда тот передавал деньги.

Во время следствия и суда иностранец признавал вину в преступлении. Суд дал ему 4 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.