«Салават Юлаев» в драматичном матче обыграл «Динамо» из Риги

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 4 февраля, на льду «Уфа-Арены» уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал «Динамо» из Риги. В драматичном матче подопечные Томи Лямся смогли одержать победу только в серии послематчевых буллитов – 5:4. Победный буллит на счету Маркуса Ганлунда.

Для юлаевцев матч начался очень бодро. В первом периоде Павел Коледов и Родион Амиров по очереди огорчили голкипера рижан и на первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Салавата».

Во втором периоде юлаевцы забили гол в меньшинстве – отличился Петр Хохряков. В середине второго игрового отрезка «Салават» как будто бросил играть, чем и воспользовались гости. Сначала Янис Шваненбергс распечатал голкипера юлаевцев Даниила Тарасова, а через три минуты Глеб Зырянов сократил отставание в счете до одной шайбы.

Третий период начался с гола в ворота «Динамо» - отличился Тему Хартикайнен. Но и после 4:2 рижане продолжили навязывать «Салавату» свою игру и это принесло плоды. Сначала на 57-й минуте Микс Индрашис забил третью шайбу в ворота хозяев, а меньше чем за минуту до конца основного времени Денис Паршин сравнял счет – 4:4.

В овертайме команды так и не смогли забить, и победитель матча определился уже в серии послематчевых буллитов. Команды исполнили по пять попыток, но реализовать свой бросок удалось только Маркусу Гранлунду. Итог – 5:4 и четвертая победа подряд для «Салавата Юлаева».