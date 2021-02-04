Безработный житель Башкирии украл всю пенсию у родной бабушки

Фото: Рустем Ахунов

На днях сотрудники полиции задержали 23-летнего ранее судимого жителя Уфимского района Башкирии по подозрению в краже. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жертвой злоумышленника стала родная бабушка. Молодой человек перевел с ее банковской карты на свою 35,5 тысяч рублей и ничего об этом не сказал. Деньги он потратил по своему усмотрению.

По словам собеседника, преступление произошло еще в начале ноября прошлого года. Однако установить причастность к краже родного внука 70-летней пенсионерки удалось лишь недавно. После задержания молодой человек признался в содеянном. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.