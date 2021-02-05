В Уфе из машины риэлтора похитили почти полмиллиона рублей

Фото: Рустем Ахунов

На днях в Уфе около известного торгового центра произошла «высокотехнологичная» кража. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, неизвестные взломали сигнализацию на припаркованной около ТЦ «Mitsubishi Lancer» и вытащили оттуда 453 тысячи рублей. Владельцем автомобиля оказалась 32-летняя риэлтор. Обнаружив пропажу крупной суммы, она обратилась в полицию.

По словам собеседника, преступление произошло в минувший вторник, 2 февраля. Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С места преступления стражи порядка изъяли, в том числе, видеозапись с регистратора.