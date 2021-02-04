На горнолыжном курорте в Башкирии из строя вышел подъемник канатной дороги. Над землей зависли 17 человек

фото: МЧС РБ

В горнолыжном центре Мраткино Белорецкого района Башкирии из строя вышел подъемник канатной дороги. В зависших над землей кабинках было 17 человек. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о нештатной ситуации поступил в аварийную службу в 16:36. Сообщалось об отключении подъемника четырехместной кресельной канатной дороги северного склона длиной 1009 метров.

– В результате происшествия на канатной дороге находилось 17 человек, в том числе 1 ребенок. Длина подъёмника – 1 километр, перепад высоты от подножья горы до пика – 300 метров. Количество кабинок 91 штук, – пояснили в МЧС.

Спасатели выехали на место происшествия через восемь минут после вызова. К канатной дороге также подтянулась скорая медицинская помощь районной больницы.

К шести часам вечера сотрудники экстренного ведомства спустили на землю всех, кто находился в кабинах. Медицинская помощь пассажирам не потребовалась. Посетителей подъемника разместили в пункте обогрева.