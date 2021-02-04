В Башкирии сварщик получил тяжелые ожоги в огнестойком костюме

Сварщик получил ожоги из-за не прошедшей сертификацию формы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Октябрьском 39-летний сварщик получил тяжелые ожоги, несмотря на то, что работал в огнестойком костюме. Инцидент произошел еще летом прошлого года, на днях Гострудинспекция завершила расследование.

– 14 июля при выполнении огневых работ в колодце водопроводных коммуникаций по улице Чапаева […] на электрогазосварщике загорелся сварочный костюм. В результате работник был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую больницу № 1 с термическими ожогами лица, шеи, брюшной полости и обеих рук, – раскрыли в надзорном ведомстве подробности происшествия.

Там отметили, что пострадавший был обеспечен необходимой спецодеждой, которую работодатель закупил в мае. В ходе расследования инспекторы выяснили, что поставщик формы не зарегистрировал сертификаты испытаний на нее. Комиссия провела комплексную экспертизу одежды. Выяснилось, что она не соответствует параметрам огнестойкости и не справляется со своей основной задачей – защищать от возгорания и брызг металла.

В итоге за несчастный случай будет отвечать работодатель – «Октябрьсккоммунводоканал», – который не проверил сертификаты формы. В отношении должностных лиц возбуждены административные производства. Материалы расследования переданы в следственный комитет.