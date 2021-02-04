В Башкирию после аномального тепла резко придет холод

В воскресенье синоптики обещают 20-градусный мороз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирию после аномального тепла в конце января-начале февраля придут холода. Погода изменится уже на этих выходных, 6 и 7 февраля, сообщает Башгидромет.

– В первой пятидневке февраля с выносом южного тепла по республике наблюдается аномально теплая погода. Среднесуточные температуры превышают норму на 8-12°. В горных районах республики максимальные температуры 3 февраля достигали +5,0°, – отметили специалисты.

Прямо сейчас на Башкирию надвигается внутриконтинентальный холод с северо-восточных районов России, который начнет проникать в тыловой части циклона.

Уже 6 февраля температура начнет понижаться: от 0,-5° до -8,-13°. Погода в этот день «будет крайне неблагоприятной». Синоптики обещают дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду.

7 февраля интенсивность осадков ослабится, однако метель сохранится. Температура продолжит снижение: ночью -16,-21°, -15,-20°.