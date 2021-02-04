Стало известно, за что был задержан замначальника полиции по Уфимскому району

Помимо полицейского, в уголовном деле есть еще один фигурант

Заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Теплова, которого утром 4 февраля задержали сотрудники Следственного комитета, подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере 12,5 млн рублей. Против высокопоставленного полицейского уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Фигурантами дела о посредничестве во взяточничестве проходит не только 34-летний Теплов, но и некий 58-летний уфимец. По версии следствия, последний узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя идет расследование по фактам мошенничестве и фальсификации доказательств. Чтобы «отмазать» приятеля от уголовного преследования, он вступил в сговор с замначальника отдела полиции Уфимского района. Затем житель башкирской столицы сказал бизнесмену, что вопрос можно решить за 12,5 млн рублей, которые они с сообщником передадут «должностным лицам правоохранительных органов». Тот согласился на сделку и дал подозреваемому оговоренную сумму.

Преступный факт выявили сотрудники башкирской ФСБ. Сейчас задержанных подозреваемых допрашивает Следственный комитет, параллельно решается вопрос об избрани им меры пресечения.