Зэк поджег уфимскую колонию, потому что ему отказали в свидании с женой

Мужчина проведет еще год в колонии строгого режима

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 26-летнему заключенному, который устроил в колонии поджог, потому что ему отказали в свидании с женой. Мужчину признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Зек отбывал наказание в исправительной колонии №13 и работал там в пожарной охране, поэтому имел возможность передвигаться по территории тюрьмы. В марте 2018 года он написал заявление на имя начальника учреждения, попросив его разрешить встретиться с гражданской супругой. Руководитель колонии отказал, и тогда заключенный решил поджечь здание хозблока. Ночью он отжал дверь помещения и бросил туда горящий сверток бумаги.

– В результате пожара повреждено здание колонии, размер причиненного ущерба составил свыше 3,8 млн рублей, – добавили в прокуратуре. – Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления.

Районный суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы и взыскал с него те самые 3,8 млн рублей за причиненный ущерб.