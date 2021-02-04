На трассе в Башкирии в ДТП попала мать с двумя маленькими дочерями: женщина погибла, дети выжили

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 4 февраля, на трассе в Бакалинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибла мать двоих детей. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В этой машине находилась погибшая женщина и две ее дочери // фото: ГИБДД РБ

Авария случилась на 131 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. По предварительной версии происшествия, Hyundai Solaris под управлением 35-летнего мужчины столкнулся с попутной «Ладой Калина». После этого иномарку отбросило на встречную Daewoo Matiz, за рулем которой сидела 25-летняя женщина и две ее дочери.

фото: ГИБДД РБ

В результате водитель Daewoo скончалась до приезда скорой помощи. Также в аварии пострадали четыре человека, в том числе две девочки, 6 и 3 лет, – передали в ГИБДД.

По факту дорожного инцидента начато разбирательство.