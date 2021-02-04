Замначальника полиции по Уфимскому району задержал СК

Задержан замначальника ОМВД по Уфимскому району

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ Башкирии задержали замначальника отдела МВД по Уфимскому району Андрея Теплова. Это произошло сегодня утром, 4 февраля, сообщают коллеги из «Ъ-Уфа».

«Башинформ» со ссылкой на данные источника пишет, что высокопоставленный полицейский может быть связан с уголовным делом о посредничестве во взяточничестве.

- В настоящее время МВД по РБ проводит служебную проверку по данному факту, - передали в МВД.

Напомним, в минувший понедельник, 1 февраля, был задержан министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и 95-миллионном ущербе бюджету республики.