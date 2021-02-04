Школьница из Башкирии призналась в сексе с уголовником

Мужчина дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Балтачевском районе Башкирии 15-летняя школьница призналась в неоднократной интимной связи с местным уголовником. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Девушка рассказала, что ведет активную половую жизнь с 34-летним мужчиной, во время беседы с инспектором по делам несовершеннолетних 2 февраля. По словам школьницы, близость происходила «по обоюдному согласию» у нее же дома в январе текущего года.

Сотрудники полиции получили у мужчины признательные показания. Он может стать фигурантом дела по статье о «половом сношении […] с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ранее возрастной партнер школьницы неоднократно привлекался к «уголовке» – за разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и проникновение в жилище.