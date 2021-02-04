Кто такой Егор Родин, который занял место арестованного министра строительства Башкирии

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Вчера, 3 февраля, в Башкирии назначили временно исполняющего обязанности министра строительства республики. На какое-то время кресло займет Егор Родин, который до назначения трудился запредседателя Госкомитета по строительству, а затем и замминистра.

Некоторые СМИ утверждают, что Егор Родин – сын депутата Курултая Башкирии Елены Родиной. В башкирском парламенте она занимает пост заместителя председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Согласно официальной биографии Егора Родина, карьеру он начал в 2005 году в банковской сфере. Отслужил в российской армии, а в 2007 году вернулся на работу в банк. На госслужбу попал в 2011 году – тогда Егора Родина приняли на работу в Госкомитет Башкирии по строительству. В 2015 году он занял кресло зампредседателя Госкомстроя.

Напомним, накануне, 2 февраля, министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева арестовали и отправили под стражу на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, преступление по версии следствия произошло в 2017 году. Тогда он занимал пост начальника управления капитального строительства республики. Сам Кучарбаев полностью отрицает свою вину.