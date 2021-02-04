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Коронавирус Covid-19

Число случаев коронавируса в Башкирии приблизилось к 25 тысячам

За сутки инфекцию выявили у 165 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прямо сейчас коронавирусом болеют 5810 человек

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5810 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии число случаев коронавируса приближается к отметке в 25 тысяч – 24 909. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 165 человек, сообщил утром 4 февраля региональный оперштаб.

Прирост смертей от COVID-19 составил два человека. С начала пандемии скончались 195 жителей.

С учета по выздоровлению было снято 18 904 пациента, 144 из них выписались за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5810 человек: 405 находятся на госпитализации, 5405 лечатся в амбулаторных условиях дома из-за легкой формы инфекции.