В Башкирии вынесли приговор мужу учительницы, который избил семиклассника за плохое поведение

Суд приговорил мужчину к обязательным работам

Мировой судья по Бакалинскому району Башкирии вынес приговор местному жителю, который избил школьника. Мужчину судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как напомнили в прокуратуре республики, супруга обвиняемого работает учителем в школе села Старокуручево. В октябре 2020 года она пожаловалась мужу на плохое поведение ученика седьмого класса. Тот решил разобраться с ребенком: он встретил его на улице и ударил по переносице.

Родители ребенка обратились в суд. Мужчина не стал отрицать свою вину. Его приговорили к 240 часам обязательных работ.