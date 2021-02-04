26-летний житель Башкирии погиб под колесами иномарки

фото: ГИБДД РБ

В Кармаскалинском районе Башкирии под колесами иномарки погиб 26-летний местный житель. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось в восьмом часу вечера 3 февраля на 10 километре автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма. Молодой мужчина переходил проезжую часть, когда его сбила 40-летняя уфимка за рулем Ford Fusion. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция начала проверку по факту смертельного инцидента.

За минувшие сутки это единственное ДТП с летальным исходом. В еще пяти авариях травмы получили пять человек.