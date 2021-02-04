Ирек Ялалов назвал действия полицейских во время протестов в Уфе «мягкими»

Бывший сити-менеджер Ирек Ялалов, а ныне сенатор в Совете Федерации, прокомментировал накануне, 3 февраля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» прошедшие в Башкирии акции протеста. Он подметил, что полиция в Башкирии работала более «мягко», чем в других регионах.

– Нынешнюю ситуацию я рассматриваю как накопленный протестный потенциал за последние 3-4 года. Мы начали чувствовать себя похуже где-то с 2017 года, – прокомментировал Ялалов.

Сенатор пояснил, что имел в виду уровень жизни в целом по стране, и на настроения повлияли и проблемы с экономикой и санкции.

– То, что касается тех видеокадров, как работают наши правоохранительные органы по задержанию участников акции, я бы сказал, что это был наиболее мягкий вариант из тех городов-миллионеров, которые я видел, особенно по сравнению с Москвой, — отметил он.