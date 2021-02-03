В Уфе в пожаре в производственных помещениях погиб мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о пожаре, который произошел сегодня, в ночь на 3 февраля, на Крайней улице в Уфе. Сообщение о случившемся поступило диспетчерам в 4:54. В результате происшествия в огне погиб 42-летний мужчина.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то присвоили пожару повышенный ранг. Огонь, передается в сообщении ведомства, распространился на площади 50 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в 5:38.

– Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, – проинформировали в пресс-службе.