Семья из Уфы выиграла миллион рублей в лотерею

фото: "Столото"

Семья из Уфы выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото».

В конце декабря Альберт и его тесть Рафис решили попытать удачу. Первый купил лотерейный билет онлайн, а второй – в киоске, использую какую-то свою собственную методику выбора, которая в конечном итоге оказалась эффективной.

– Тесть смотрел прямой эфир по телевизору и зачеркивал числа в билетах. Позже позвонил моей жене, а я был рядом с ней и слышал их очень громкий и эмоциональный разговор по телефону. Супруга положила трубку и сказала, что отец зовет нас в гости, – рассказал Альберт в беседе со «Столото».

Мужчина с женой отправился в гости к тестю – и тот их обрадовал победой в лотерее. Пенсионер пообещал отдать часть выигрыша внукам на обучение. На оставшиеся деньги он поправит свое здоровье.