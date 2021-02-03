Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Башкирии начальник районного отделения ФССП отобрал у подчиненных часть премии, потому что сам ее не получил

После этого сотрудника уволили, и теперь он находится под следствием
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Начальника районного отделения уволили со службы по отрицательным основаниям

Начальника районного отделения уволили со службы по отрицательным основаниям

Следственный комитет Башкирии возбудил против бывшего начальника отделения судебных приставов по Баймакскому району уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 33-летний экс-сотрудник надзорного ведомства в декабре 2020 году потребовал от подчиненных часть полученных ими премий. Он объяснил это тем, из-за их недоработки он сам не получил надбавку к зарплате. Приставы испугались последствий и передали начальнику в общей сложности 77 тысяч рублей.

Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности отдела собственной безопасности Управления ФССП и ФСБ Башкирии.

После служебной проверки начальника уволили с отрицательными основаниями. Сейчас следователи допрашивают потерпевших приставов и свидетелей, а также изучают документацию.