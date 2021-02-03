В Башкирии резко выросло число «тяжелых» пациентов с коронавирусом

В Башкирии по состоянию на 3 февраля 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии за последние два дня резко выросло число ковид-положительных пациентов, которые лежат в больницах в тяжелом состоянии. Об этом свидетельствуют оперативные данные министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 1 февраля в госпиталях региона лежал 51 «тяжелый» больной с коронавирусом, на следующий день их количество увеличилось до 64, а сегодня, 3 февраля, – до 65. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключено 17 зараженных.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии было зарегистрировано более 24,7 тысячи случаев COVID-19, выписано по выздоровлению от инфекции более 18,7 тысячи человек. 193 жителя скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.