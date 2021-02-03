Большая часть январских начислений за отопление будет соизмерима с декабрьскими – «БашРТС»

Срок оплаты квитанций продлен до 15 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

По предварительным данным, большая часть январских начислений за отопление и горячую воду от «БашРТС» будет соизмерима с декабрьскими. Это связано с тем, что «среднемесячная температура воздуха по итогам января была идентична температуре в прошлый расчётный период декабря», сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации.

– Тем не менее в отдельных многоквартирных домах выявлены отклонения показаний общедомовых приборов учета от прогнозируемых параметров в большую сторону, что стало поводом для проверки корректности данных, – отметили в «БашРТС».

В компании добавили, что из-за дополнительных проверок начислений и большого объема работы счета за отопление и горячую воду за январь придут в первой декаде февраля. Срок оплаты квитанций продлен до 15 февраля.