В Башкирии откроют восемь Центров цифрового образования

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии до конца 2022 года откроют восемь Центров цифрового образования «IT-Куб». Там школьники смогут в ускоренном формате осваивать актуальные и востребованные навыки в сфере информационных технологий. Первый такой Центр уже открылся в Уфе – на базе полилингвальной школы №162, сообщил в своих соцсетях руководитель региона Радий Хабиров.

– По сути, это инвестиции в будущее республики, – написал глава Башкирии. – Центр на бесплатной основе смогут посещать 450 учеников. А до конца 2022 года появится ещё восемь таких «кубов» – в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке и на северо-востоке региона.