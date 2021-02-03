В Башкирии за сутки еще три человека скончались от коронавируса

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 193 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за прошедшие сутки жертвами коронавируса скончались три человека. С начала пандемии от инфекции в республике скончались 193 жителя. Данные 3 февраля представил региональный оперштаб.

Прирост зараженных COVID-19 составил 167 человек, всего в регионе зарегистрировано 24 744 случая инфицирования. Выздоровели 18 760 жителей, 157 из них – за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 5791 человека: 408 лежат в больницах в среднем и тяжелом состоянии, 5 383 переносят инфекцию в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.