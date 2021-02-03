В башкирском городе четвертый день ищут без вести пропавшую 15-летнюю девушку

фото: "Отклик"

В башкирском городе Салавате без вести пропала 15-летняя Арина Ш.. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». Девушка исчезла вечером 31 января.

Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», Арина является воспитанницей Детского дома и учится в восьмом классе. Сотрудники приюта написали заявление в полицию.

Приметы пропавшей: рост – 160 см, среднее телосложение, русые длинные волосы, карие глаза. Во что была одета девушка, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру 89871060601 («Отклик») или 02.