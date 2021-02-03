С дочери федерального чиновника взыщут 12,3 млн рублей за незаконно предоставленную в Уфе квартиру

фото: прокуратура РБ

Башкирская прокуратура через Шестой кассационный суд общей юрисдикции обязала дочь федерального чиновника выплатить 12,3 млн рублей за незаконно предоставленную квартиру в Уфе.

Жительница Оренбурга получила служебную недвижимость отца площадью более 120 «квадратов» с «нарушением требований законодательства». После того как квартира стала собственностью женщины, она продала ее.

Сначала прокуратура пыталась взыскать деньги с дочери госслужащего через Кировский районный суд Уфы, однако инстанция отклонила исковое заявление. Надзорное ведомство обжаловало это решение в Верховном суде – он удовлетворил требование. Кассация подтвердила последний вердикт.

– В обеспечительных целях на земельный участок и жилой дом ответчицы в Оренбургской области наложен арест, – передали в прокуратуре.