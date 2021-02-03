При падении снега с домов в Уфе пострадали три человека, в том числе 4-летний ребенок

После оказания помощи всех пострадавших отпустили домой

В Уфе 2 февраля при падении снега с домов пострадали три человека. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Инциденты произошли в Калининском и Орджоникидзевском районах. В первом случае снег сошел с кровли 13-этажного жилого дома по улице Мушникова, во втором – с крыши балкона на третьем этаже здания по улице Конституции.

– Пострадали трое человек, из них один ребенок: девочка, 2016 г. р., мужчина, 1979 г. р., и женщина, 1982 г. р. После оказания помощи они отпущены из лечебных учреждений, – передали в аварийном ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествий выясняются.

Напомним, в понедельник в Уфе при падении снега с крыши морга пострадали две женщины.