В Башкирии из-за непогоды вновь ограничили движение транспорта на одной из трасс

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии завтра, 3 февраля, снова ожидаются сильные снегопады, гололед и снежные наносы на дорогах, поэтому ради безопасности дорожного движения власти республики приняли решение ограничить движение большегрузов на одной из трасс республики. Как уточнили в пресс-службе Управления дорожного хозяйства РБ, временное ограничение для проезда фур, такси и пассажирских автобусов вводится на дороге «Уфа-Инзер-Белорецк» от села Архангельское до села Серменево в Архангельском и Белорецком районах республики с 19.00 часов 2 февраля до 8.00 часов 3 февраля. При этом время ограничения движения могут продлить в зависимости от погодных условий.

В свою очередь водителей настоятельно просят не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости и быть предельно внимательными на дорогах.