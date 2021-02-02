Снежный апокалипсис продолжается: в Башкирии снова ожидаются метели и гололед на дорогах

В отдельных районах будет ветрено и очень снежно Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Сегодня Башкирию буквально завалило снегом – целый день снегоуборочная техника расчищала сугробы на дорогах. Но расслабляться еще рано: так, в МЧС по Башкирии предупреждают, что завтра, 3 февраля, в республике снова ожидаются сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, метель, гололед и снежные наносы на дорогах, а также налипание мокрого снега на проводах. Особенно стоит быть осторожным водителям, отправляющимся в дальнюю поездку: видимость на трассе из-за метели снизится до 500 метров. Температура воздуха ночью составит -7; -12, а днем потеплеет до -5 градусов.

А вот в Уфе, согласно прогнозу синоптиков «Гисметео», будет относительно ясная погода с переменной облачностью. Не прогнозируются и заморозки или сильный ветер, также будет относительно тепло – всего -4 градуса днем и -12 ночью.