Министр строительства Башкирии арестован на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями

фото: Управление капитального строительства Башкирии

Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева на два месяца в связи с предъявленным ему обвинением в превышении должностных полномочий. Высокопоставленный чиновник будет находиться под стражей как минимум до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Напомним, следствие полагает, что в 2017 году Кучарбаев, будучи начальником Управления капстроительства Башкирии, подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, хотя на них не проводились пусконаладочные работы. Объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию каких-либо услуг. Непригодным он остается и по сей день.

Ущерб бюджету республики от преступных действий обвиняемого составил 95 млн рублей – именно на эту сумму были заключены госконтракты с подрядчиком.