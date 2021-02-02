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Студенческий кампус в Демском районе Уфы спроектируют за 25,6 млн рублей

Студгородок планируется разместить на 10 гектарах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Один из предварительных вариантов проекта кампуса

Один из предварительных вариантов проекта кампуса

Проект межвузовского студенческого кампуса в Демском районе Уфы за 25,6 млн рублей разработает «Институт развития городов и сел Башкортостана». Компания согласилась снизить максимальную стоимость госконтракта на 14,7%, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на документы тендера.

В рамках договорных обязательств фирма подготовит градостроительный анализ и концепцию с технико-экономическим обоснованием. Эта работа должна быть выполнена до 31 марта 2021 года.

Напомним, межвузовский кампус станет основой Евразийского научно-образовательного центра, который получил поддержку федеральных властей. Студенческий городок планируется разместить на площади в 10 гектаров.