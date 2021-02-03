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Общество

В 2020 году назойливых коллекторов оштрафовали на 2,5 млн рублей

ФССП получила от должников 560 жалоб на кредиторов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Коллекторам пришлось заплатить за незаконные способы выбивания долгов

Коллекторам пришлось заплатить за незаконные способы выбивания долгов

В Башкирии в 2020 году после проверок, которые по обращениям граждан провела служба судебных приставов, коллекторские агентства были оштрафованы на 2,5 млн рублей.

– От граждан поступило 560 обращений по вопросам взаимодействия с кредитором. Наиболее частыми причинами обращений за помощью […] стали превышение кредитором количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений […], некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие, – отметили в ФССП РБ.

После проверок надзорного ведомства в отношении коллекторов было возбуждено 80 административных дел. В 49 случаях фигурантами стали микрофинансовые организации, а 31 – коллекторские компании. По 57 делам суды выписали штрафы, которые в сумме сложились в 2,5 млн рублей.

В ФССП напомнили, что кредиторы могут звонить должникам не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц, а писать сообщения не более четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. Личные встречи допустимы не более одного раза в неделю.

– Взаимодействие должно осуществляться только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники, – добавили судебные приставы.