В Уфе состоится премьера спектакля «Женитьба»

«Совершенно невероятное событие в двух действиях» - так Н.В. Гоголь обозначает свою комедию, актуальную на все времена. Пьеса о сорвавшейся свадьбе чиновника с «возрастной» невестой - купеческой дочкой. Яркая вереница карикатурных персонажей, в каждом из которых подчеркивается одна гиперболизированная черта характера, увлекает зрителя в мир невероятно комичных и сумасшедших событий. Н.В. Гоголь показывает лицемерие и притворство, которое сопровождает семейные отношения в обществе. В своем выборе герои руководствуются не чувствами, а выгодой.

На этот раз постановка станет особенной, поскольку в ней участвуют не профессиональные актеры, а руководители, предприниматели и известные политики г. Уфы. В рамках благотворительно проекта «Большая сцена» эта комедия предстанет в новом свете. Спектакль будет показан с благотворительной целью –прибыль от продажи билетов адресно отправляется на помощь воспитанникам детского дома.

Режиссер-постановщик: Альберт Галиуллин

Роли исполняют:

Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста: Анастасия Гилева - Управляющий операционным офисом в г.Уфа АКБ «Абсолют Банк»(ПАО).

Арина Пантелеймоновна, тётка: Нурия Сафарова - Бизнеследи.

Фёкла Ивановна, сваха: Наталья Прыткова - Директор филиала российской девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик Талан - Уфа».

Подколесин, служащий, надворный советник: Рустем Мукаев - Депутат Горсовета, Заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива».

Кочкарёв, друг его: Никита Анищенко- Основатель компании ВИРТУЭКШНС (проекты виртуальной и дополненной реальности) и первого НЛП- центра.

Яичница, экзекутор: Андрей Таюсов - патентный поверенный. Руководитель центра защиты интеллектуальной собственности.

Анучкин, отставной пехотный офицер: Алексей Василенко-заместитель директора ООО «УралНефть».

Жевакин, моряк: Тимур Гильмияров - Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, зам. ген. директора АО «Белебеевский молочный комбинат».

Стариков, гостинодворец: Салават Гималетдинов - Генеральный директор ООО «Джимал».

Степан, слуга Подколесина: Марат Васимов - Депутат Горсовета, Генеральный директор АО СЗ ИСК г Уфа, РБ.

Дуняшка, девочка в доме: Ольга Глушкова-психолог по отношениям, сооснователь клуба «WomanLab».

Дата премьеры: 22 февраля, понедельник

Место: Башкирский государственный театр оперы и балета, Большой зал, 19:00

Продолжительность: 2 часа