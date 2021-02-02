На трассах в Башкирии сняли введенные из-за непогоды ограничения для автобусов и грузовиков

На трассах Башкирии восстановлено движение грузовиков и автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии аварийные службы сняли ограничения для движения автобусов и грузовиков на трассах М-5 и М-7. Запрет на проезд транспорта был введен в связи с усилившимся снегопадом, который ухудшил видимость на дорогах.

– Ограничения […] на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-7 «Волга» с 1169+910 по км 1331+953 и Р-240 Уфа – Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0+000 – км 27+900 и М-5 «Урал» с км 1194+500 по км 1548+651 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта сняты, – передали в МЧС.

Тем временем запрет на въезд грузовиков в башкирскую столицу Уфу по четырем направлениям продолжает действовать. Его снимут только к 22:00.