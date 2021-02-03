«Тендер выиграл другой двор»: жительница Башкирии, к которой приходили полицейские из-за фото с дочкой на площадке, не добилась ремонта

Зато хоть штрафовать Викторию не стали – не за что, нарушений не нашли.

В октябре 2020 года «КП-Уфа» рассказывала историю, где молодая мама из Сибая пыталась добиться красивой и удобной детской площадки во дворе. Они с дочкой сделали фотографии с меловой доской на улице, а потом Виктория в фотошопе добавила надписи «Хочу красивый ухоженный двор». Только вот вместо ожидаемой помощи Викторию чуть не оштрафовали, а в гости к семье заглянули органы опеки. Женщину обвинили в организации пикета с вовлечением несовершеннолетнего.

Нам удалось узнать, чем же закончилась история Виктории, появилась ли у них площадка.

- Ничем абсолютно [не закончилась]. Двор делать в этом году не будут, мэр устроил голосование между дворами, и выиграл тендер другой двор, - сказала Виктория.

Зато хоть штрафовать Викторию не стали – не за что, нарушений не нашли.